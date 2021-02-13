Два человека пострадали при обрушении ангара с автостоянкой в Новой Москве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате обрушения ангара в Новой Москве, еще один находится под завалом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов извлечены два человека, они переданы нарядам скорой помощи. Под завалами возможно нахождение еще одного человека, поисковые работы продолжаются", - сказали в МЧС.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что ангар рухнул под тяжестью снега. Площадь обрушения составила 200 кв. метров. В поисках задействованы кинологи.

В новость были внесены изменения (17:00 мск) - меняется источник информации.