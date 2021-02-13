МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения крыши ангара в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе об обеспечении безопасной эксплуатации объекта и охране труда", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что ангар рухнул под тяжестью снега. Площадь обрушения составила 200 кв. метров. По данным МЧС России, из-под завалов извлечены два человека, они переданы нарядам скорой помощи. Под завалами возможно нахождение еще одного человека, поисковые работы продолжаются.