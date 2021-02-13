{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Японии произошло мощное землетрясение

Метеорологи объявили угрозу цунами
© AP Photo/Jae C. Hong, архив

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в субботу в Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима.

Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.

В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

Мощные подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион, отмечают метеорологи.

Информации о ситуации на аварийной АЭС "Фукусима-1", где продолжаются работы по демонтажу станции, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, на данный момент не поступало.

 

Теги
Япония
В Японии проверяют, не вызвало ли землетрясение внештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1"
В Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1
Читать полностью