Parisien: в Париже обокрали квартиру коллекционера антиквариата на €500 тыс.

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Преступники обокрали в Париже квартиру, принадлежащую телеведущей и коллекционеру антиквариата Каролин Маржеридон. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Квартира расположена в семнадцатом округе Парижа. По данным источника, слова которого приводит издание, "инцидент произошел в пятницу между 12:20 и 19:30 по парижскому времени, когда в доме никого не было".

Согласно данным полиции, злоумышленники украли часы, ювелирные украшения, кожаные изделия и деньги. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет не менее €500 тыс. По факту кражи со взломом прокуратура Парижа начала расследование.

Маржеридон является ведущей популярной во Франции программы, выходящей ежедневно на телеканале France 2. В рамках этого телешоу специалисты дают оценку различным антикварным предметам, предложенным их владельцам, после чего лоты выставляются на аукцион. Маржеридон также хорошо известна как организатор парижских антикварных ярмарок, ей принадлежат несколько антикварных магазинов.