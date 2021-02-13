В Японии проверяют, не вызвало ли землетрясение внештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) в настоящее время пытается установить, не вызвало ли землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в субботу на северо-востоке страны, внештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила японская энергетическая компания.

В 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. По данным национального метеорологического управления страны, подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая префектуры Фукусима, Мияги и столичный регион. В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всем здании. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - один из них магнитудой 4,3 произошел в том же районе в 23:26 по местному времени (17:26 мск).

Национальное метеорологическое управление страны объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что угрозы разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.

В 2011 примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0. Землетрясение и цунами тогда уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима, Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 м, сровняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где берег был достаточно высоким. В результате той трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Удар стихии также вызвал аварию на АЭС "Фукусима-1", ликвидация последствий на которой продолжается до сих пор.