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Что известно о мощном землетрясении в Японии

© REUTERS/Issei Kato
В результате удара стихии пострадали четыре человека

В Японии 13 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали четыре человека.

  • Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима.
  • Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами, но затем это предупреждение было отменено.
  • В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке.
  • Сильные подземные толчки ощущались в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион.
  • Сейчас подземные толчки прекратились, но метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.
  • При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением.
  • Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като призвал местное население к спокойствию и подчеркнул, что власти страны делают все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия.
  • Энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что специалисты не зафиксировали после землетрясения нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1".
  • Движение скоростных поездов "синкансэн" приостановлено на нескольких направлениях.
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