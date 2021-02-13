Что известно о мощном землетрясении в Японии

В Японии 13 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали четыре человека.
- Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима.
- Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами, но затем это предупреждение было отменено.
- В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке.
- Сильные подземные толчки ощущались в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион.
- Сейчас подземные толчки прекратились, но метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.
- При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением.
- Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като призвал местное население к спокойствию и подчеркнул, что власти страны делают все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия.
- Энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что специалисты не зафиксировали после землетрясения нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1".
- Движение скоростных поездов "синкансэн" приостановлено на нескольких направлениях.