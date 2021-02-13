В Японии заявили, что землетрясение в стране стало афтершоком землетрясения 2011 года

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии, вероятно, было афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года. Об этом на экстренной пресс-конференции сообщил представитель национального метеорологического управления Японии.

"Мы полагаем, что это был афтершок Великого восточно-японского землетрясения", - отметил он. Японские сейсмологи также предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки, и призвали местное население к бдительности.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0. Землетрясение и цунами тогда уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 м, сровняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где берег был достаточно высоким. В результате трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Удар стихии также вызвал аварию на АЭС "Фукусима-1", ликвидация последствий на которой продолжается до сих пор.