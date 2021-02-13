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МЧС Армении призвало ереванцев вернуться в дома

В ведомстве сообщили, что угроза новых подземных толчков невелика

ЕРЕВАН, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении призвало жителей Еревана вернуться в дома, так как опасность новых подземных толчков после произошедшего в субботу в республике землетрясения невелика.

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"Уважаемые граждане, сейсмическая активность ослабела. Анализ данных показывает, что возможность сильного землетрясения невелика", - говорится в распространенном заявлении ведомства. "Жители могут вернуться в свои квартиры. Могут быть толчки, которые будут ощущаться населением. Призываем вас не паниковать", - сообщило министерство.

Ранее в субботу МЧС Армении призвало жителей столицы оставаться на улице из-за продолжающихся афтершоков после землетрясения и опасности новых сильных подземных толчков.

Эпицентр землетрясения, ощущавшегося в субботу в Ереване, находился в 8 км к юго-востоку от столицы Армении. По предварительным данным МЧС Армении, магнитуда подземных толчков составила 4,7. Между тем, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, а также Геологической службы США, магнитуда землетрясений составила 4,9.

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