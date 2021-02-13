Задержан хакер, торговавший персональными данными россиян

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники российских правоохранительных органов установили и задержали хакера, который торговал персональными данными россиян. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Федоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей личных персональных данных россиян: копиями их паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших, - сказал собеседник агентства. - Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий")". Санкция вменяемой хакеру статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По данным другого источника ТАСС, Федоров признал вину и дал признательные показания.

В свою очередь в Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что обвиняемый Федоров был помещен под домашний арест на два месяца. "Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Федорова избран домашний арест на срок до 12 апреля 2021 года", - рассказала агентству пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.