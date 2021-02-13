Под Симферополем произошло несколько ДТП с участием 32 автомашин

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Серия ДТП с участием 32 машин произошла в субботу под Симферополем, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"В Симферопольском районе на автодороге граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

В Крыму в связи с вторжением арктического холодного воздуха - дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.