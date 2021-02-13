Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 50

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, превысило 50. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Ранее сообщалось о 30 пострадавших. Большинство пострадавших - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего.

В то же время премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая перед журналистами, заявил, что произошедшее землетрясение не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. "Мы все еще находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших, однако к настоящему времени данных о масштабных [разрушениях] не поступало", - отметил премьер, который почти сразу после землетрясения прибыл на свое рабочее место, где возглавил работу кризисного штаба. Глава правительства также еще раз отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали.

Премьер призвал местных жителей готовиться к афтершокам и не выходить в ночное время на улицу.