На шахте в Кузбассе обрушилась горная порода

ТАСС, 14 февраля. Горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, на поверхность выводят 98 горняков, которые в момент ЧП находились на горнодобывающем предприятии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии поступила в 03:10 по местному времени в воскресенье (23:10 мск субботы). "На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность", - заявили в пресс-службе, добавив, что на поверхность вывели 93 шахтера. Эвакуация продолжается. Как уточнил источник в экстренных службах, ЧП произошло на шахте "Юбилейная".

На месте работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники.

По предварительной информации источника в экстренных службах, погиб один человек. Он добавил, что среди выведенных на поверхность пострадавших нет.

Официальным подтверждением агентство пока не располагает.

"По предварительным данным, системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме", - добавил источник.

Угольная шахта "Юбилейная" расположена в Новокузнецком городском округе, добывает уголь ценной марки "Ж", который используется для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали. Предприятие входит в состав холдинга "Топпром", руководство которого в лице собственника и генерального директора является фигурантами расследуемых уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.

В данную новость были внесены изменения (01:07 мск) - добавлена информация о погибшем, (01:37 мск) - обновлены данные о выведенных на поверхность