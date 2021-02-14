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СМИ: в Словении три человека погибли в результате схода двух лавин

Еще трое получили ранения, передает Словенское агентство печати

ТАСС, 14 февраля. По меньшей мере три человека погибли, еще трое получили ранения в результате схода двух лавин в районе Камникско-Савиньских Альп в Словении. Об этом в субботу сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, первая лавина сошла в субботу около 10:30 (12:30 мск) с горы Сторжич, в результате чего два альпиниста умерли от полученных травм, двое получили ранения. Оставшиеся в живых спортсмены сообщили о произошедшем властям.

Вторая лавина образовалась во время проведения спасательной операции. Один альпинист умер на месте, другой получил тяжелые травмы.

Кроме того, серьезно пострадали два сотрудника спасательных служб.

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