СМИ: в Словении три человека погибли в результате схода двух лавин

ТАСС, 14 февраля. По меньшей мере три человека погибли, еще трое получили ранения в результате схода двух лавин в районе Камникско-Савиньских Альп в Словении. Об этом в субботу сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, первая лавина сошла в субботу около 10:30 (12:30 мск) с горы Сторжич, в результате чего два альпиниста умерли от полученных травм, двое получили ранения. Оставшиеся в живых спортсмены сообщили о произошедшем властям.

Вторая лавина образовалась во время проведения спасательной операции. Один альпинист умер на месте, другой получил тяжелые травмы.

Кроме того, серьезно пострадали два сотрудника спасательных служб.