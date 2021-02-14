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Землетрясение в Японии

СМИ: число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100

В основном речь идет об ушибах от падений, передает агентство Kyodo

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, достигло 103. Такие данные приводит агентство Kyodo.

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Ранее сообщалось о 50 пострадавших. Большинство получивших травмы - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах от падений.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. Национальное метеорологическое управление страны предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки - к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

Теги
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