СК организовал проверку после гибели человека при обрушении породы на шахте в Кузбассе

ТАСС, 14 февраля. Следователи начали проверку после гибели человека в результате обрушения породы на шахте "Юбилейная" в Кузбассе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, информация об обрушении породы поступила в воскресенье в 02:38 (или в 22:38 мск субботы). В конвейерном штреке угольного предприятия шахты "Юбилейная" в Новокузнецком в этот момент находились 98 рабочих, 97 из них вывели на поверхность, один человек погиб.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По результатам проверки следователи примут решение по поводу возбуждения уголовного дела.

Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По предварительной информации, обрушение произошло в момент работы погибшего на комбайне, отбивавшем горную массу.

Угольная шахта "Юбилейная" расположена в Новокузнецком городском округе, добывает уголь ценной марки "Ж", который используется для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали. Предприятие входит в состав холдинга "Топпром", руководство которого в лице собственника и генерального директора является фигурантами расследуемых уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.