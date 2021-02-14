СК возбудил дело после гибели двух человек при обрушении кровли ангара в Калужской области

ТАСС, 14 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате обрушения крыши ангара в Калужской области. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК по региону.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Погибшие - 60-летний отец и 36-летний сын, уточнили в пресс-службе.

Частичное обрушение кровли произошло 13 февраля в ангаре площадью 50 на 100 кв. м, расположенном в городе Людинове Калужской области. Под завалами обнаружены тела двух местных жителей. По информации следственного управления СК России по региону, здание находилось в пользовании местного жителя, который вместе с сыном оборудовал в нем автомастерскую. Обрушение произошло из-за большого скопления снега.