В Сочи загорелся торговый центр

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. В двухэтажном торговом центре в Сочи произошел пожар, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"Диспетчеру Сочинского ПСГ (пожарно-спасательный гарнизон) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном торговом центре <...> расположенном по адресу: город Сочи, Адлерский район, ул. Демократическая. Установлено, что происходит горение на первом этаже в двухэтажном торговом центре <...>", - сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания выросла с 500 до 800 кв. м. "Объявлен ранг пожара № 2. Для тушения пожара привлечено 58 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 12 единиц техники. Предварительная площадь - пожара 800 кв. м", - заявили в ведомстве, добавив, что возгорание локализовано. "Пожар в МО Сочи в 06:03 локализован на площади 800 кв. м. Жертв и пострадавших нет".

Уточняется, что наблюдается сильное задымление, проведена разведка помещений двумя звеньями газодымозащитной службы.

В пресс-службе администрации города в свою очередь заявили об отсутствиии угрозы распространения огня на жилые помещения в Адлере. ​"В Адлерском районе на рынке произошло возгорание. Имущество частного лица застраховано, угрозы распространения огня на жилые постройки нет. На месте находятся сотрудники администрации Адлерского района, которые следят за развитием ситуации", - отметил собеседник агентства.

В данную новость были внесены изменения (06:15) - добавлена информация о локализации возгорания