Полиция Нью-Йорка усилит патрулирование метро после четырех нападений с ножом за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Полицейское управление Нью-Йорка направит дополнительно 500 сотрудников для патрулирования метро после того, как за минувшие сутки были совершены по меньшей мере четыре нападения с ножом. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на руководителя городского департамента полиции Дермота Ши.

В минувшую пятницу и утром в субботу по меньшей мере четыре человека в нью-йоркской подземке подверглись нападению неизвестного, вооруженного ножом. Погибли два человека, оба, предположительно, бездомные. Власти указывают, что все нападения были совершены на одной ветке метро, причем в полиции уверены, что по меньшей мере три из них связаны друг с другом.

"Мы немедленно направим большое число сотрудников, которые на ежедневной основе будут патрулировать как подземные, так и наземные элементы нашей транспортной системы, чтобы она была безопасной и пассажиры не чувствовали угрозы, - указал Ши. - Речь идет о выделении дополнительно 500 сотрудников <...>, которые немедленно будут распределены по всему Нью-Йорку".

Как отмечает газета The New York Times, общее число преступлений, совершенных в нью-йоркском метро, снизилось в январе 2021 года примерно на 50% по сравнению с прошлогодними показателями. Однако общее число поездок с использованием метро упало за этот же период на 70%, что в итоге говорит о росте преступности в процентном соотношении.