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СМИ: в Индии 14 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса

Пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей, сообщает газета The Times of India

ТАСС, 14 февраля. В Индии 14 человек погибли, еще четыре получили ранения в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром в штате Андхра-Прадеш, расположенном на юго-востоке страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

По ее данным, на дороге на территории округа Карнул столкнулись микроавтобус и грузовик, 14 человек погибли на месте. Отмечается, что среди погибших был ребенок. Четыре человека, в том числе двое детей, получили серьезные травмы.

Согласно данным издания, пострадавшие были направлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.

По словам полиции, причиной аварии могли стать либо заснувший водитель микроавтобуса, либо лопнувшая шина транспортного средства.

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