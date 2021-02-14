{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Адлерском районе Сочи

Пострадавших нет

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Открытое горение на площади 800 кв. метров в торговом центре в Адлерском районе Сочи ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 06:52 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что возгорание произошло около трех утра на первом этаже в двухэтажном торговом центре на улице Демократическая в Адлерском районе Сочи, наблюдалось сильное задымление, площадь пожара составила 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Теги
РоссияКраснодарский край
СМИ: в Индии 14 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса
Пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей, сообщает газета The Times of India
Читать полностью