Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Адлерском районе Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Открытое горение на площади 800 кв. метров в торговом центре в Адлерском районе Сочи ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 06:52 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что возгорание произошло около трех утра на первом этаже в двухэтажном торговом центре на улице Демократическая в Адлерском районе Сочи, наблюдалось сильное задымление, площадь пожара составила 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет.