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Пожар в ТЦ в Адлерском районе Сочи ликвидировали

Площадь возгорания составила 800 кв. м

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Адлерском районе Сочи на площади 800 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 09:52 полная ликвидация пожара в Сочи", - говорится в сообщении.

По данным главка, возгорание произошло около 3 утра на первом этаже в двухэтажном торговом центре на улице Демократическая в Адлерском районе Сочи. Площадь пожара составляла 500 кв. м, позже увеличилась до 800 кв. м. Пострадавших и погибших нет, имущество владельца ТЦ застраховано.

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РоссияКраснодарский край
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