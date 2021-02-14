Пожар в ТЦ в Адлерском районе Сочи ликвидировали

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Адлерском районе Сочи на площади 800 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 09:52 полная ликвидация пожара в Сочи", - говорится в сообщении.

По данным главка, возгорание произошло около 3 утра на первом этаже в двухэтажном торговом центре на улице Демократическая в Адлерском районе Сочи. Площадь пожара составляла 500 кв. м, позже увеличилась до 800 кв. м. Пострадавших и погибших нет, имущество владельца ТЦ застраховано.