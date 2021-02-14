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Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в Видном

По данным источника в экстренных службах, в здании находилось нелегальное швейное производство

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в Видном в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Пожар произошел в частном доме в Видном, пострадали семь человек. Площадь возгорания составила 150 кв. м", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в доме находилось нелегальное швейное производство. В момент возгорания внутри находились 27 человек. Одна из пострадавших отравилась продуктами горения и была спасена, шестеро получили травмы, выпрыгивая из окон. Причина пожара устанавливается. 

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Россия
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