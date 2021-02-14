Ветка скоростных поездов "синкансэн" в Японии была повреждена в результате землетрясения

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Одна из веток скоростных поездов "синкансэн", соединяющих северо-восточную и северную части Японии, была повреждена в результате мощного землетрясения, которое произошло в субботу. Об этом в воскресенье сообщила компания-оператор JR East.

Отмечается, что на восстановление движения по этому направлению может уйти около 10 дней.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3. Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.