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Семь человек госпитализировали после пожара на нелегальном производстве в Подмосковье

По данным источника в экстренных службах, еще 20 потребовалась медицинская помощь

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Медицинская помощь потребовалась 20 работникам нелегального швейного производства в Видном в Подмосковье, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Семь человек госпитализированы после пожара, еще 20 потребовалась медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие явлляются гражданами Вьетнама. "По предварительным данным, все пострадавшие - граждане Вьетнама. Дом снимал также гражданин Вьетнама у россиянина. Жалоб от соседей не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время пожара 26 жителей дома выбрались на крышу, одна женщина осталась внутри, отравилась продуктами горения и была спасена. Шестеро спрыгнули с крыши и получили травмы.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 01:34 мск от очевидца. Когда прибыли пожарные, горели первые два этажа четырехэтажного дома. В 03:27 мск возгорание было ликвидировано. К тушению пожара привлекалось 78 человек и 23 единицы техники. 

В новость внесены изменения (10:51 мск) - добавлены подробности.

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