В Москве возбудили дело против парапсихологов, выманивших у женщины более 1,7 млн рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбудили против неизвестных из "Международного центра парапсихологии" по подозрению в обмане женщины, заказавшей у них обряд. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении неустановленных лиц, представившихся гражданке 1968 года рождения работниками "Международного центра парапсихологии", возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что женщина написала в полицию заявление на парапсихологов, которым перевела более 1,7 млн рублей. Они обещали с помощью неких обрядов решить ее проблемы, но не сделали этого. Позже выяснилось, что организации, в которую она обращалась, нет по адресу ее регистрации. Также никто не отвечал на телефон.