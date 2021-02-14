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Число пострадавших при пожаре на таможенном пункте в Афганистане увеличилось до 70

Общая площадь возгорания составила около 20 тыс. кв. метров

ТЕГЕРАН, 14 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре, вспыхнувшем в субботу на таможенном пункте у иранской границы в северо-западной афганской провинции Герат, составляет не менее 70 человек. Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство Fars.

Общая площадь возгорания составила около 20 тыс. кв. м. В результате инцидента сгорели около 500 грузовиков, из которых не менее 70 принадлежали иранским перевозчикам.

В субботу в результате взрыва бензовоза на таможенном пункте в Герате возник крупный пожар. Афганская сторона запросила помощь Ирана для тушения огня. К настоящему времени пожар удалось локализовать.

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