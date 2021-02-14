Крыша склада обрушилась на юге Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Крыша склада обрушилась на Промышленной улице в Москве, в результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

В здании расположена транспортная компания. По предварительным данным, кровля не выдержала большого количества выпавшего снега.

Как уточнил источник, людей под обломками кровли нет. "Производится разбор рухнувшей кровли, по уточненным данным, она рухнула в центре здания на площади 1 тыс. кв. м. Людей под завалами нет", - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщал, что площадь обрушения кровли составляет 2,4 тыс. кв. м.

В субботу аналогичный инцидент произошел в Новой Москве. Из-за снега обрушилась кровля ангара, в котором находились семь человек. Один из них погиб, двое были спасены, четверо выбрались из-под завалов самостоятельно.

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