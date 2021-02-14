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Землетрясение в Японии

Число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 150

Большинство получивших травмы - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, достигло 150. Такие данные в воскресенье приводит японское агентство Kyodo.

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Ранее сообщалось о 124 пострадавших. Большинство получивших травмы - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах от падений.

Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

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