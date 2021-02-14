{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших при пожаре в хостеле в центре Москвы увеличилось до четырех

Возгорание произошло 13 февраля на Новорязанской улице

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре человека были госпитализированы в результате пожара, произошедшего в субботу в хостеле в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"После пожара в хостеле на Новорязанской улице, по уточненным данным, госпитализированы четверо. У них ожоги различной степени и отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС уточнил, что причиной пожара стала закоротившая проводка между первым и вторым этажами. Площадь возгорания составила 7 кв. м.

Пожар возник в субботу на Новорязанской улице, дом 16/11. Ранее сообщалось, что пострадали два человека, спасены 15 человек.

Теги
Россия
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в доме, где погибли два человека
Причина пожара устанавливается
Читать полностью