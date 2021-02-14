В Москве у финансиста украли почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Финансист лишился почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который занимается инвестициями. Он рассказал, что накануне договорился о покупке биткойнов, во время сделки у него были украдены более 14,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал полиции потерпевший, знакомый свел его с людьми, которые хотели продать биткойны. Сделка проходила в бизнес-центре в Москве, на нее мужчина приехал с супругой и грудным ребенком. В переговорную на сделку пришли несколько человек, которые показали потерпевшему наличие биткойнов на экране ноутбука. Мужчина выложил деньги, но, услышав плач своего ребенка в коридоре, вышел, вернувшись он не обнаружил ни потенциальных партнеров, ни денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Позже был задержан мужчина, который признался в содеянном. Устанавливаются его соучастники.