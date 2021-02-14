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Полиция проверяет информацию об избиении ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы

С заявлением в правоохранительные органы обратился отец мальчика

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Неизвестные угрожали детям и ударили одного ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что неизвестные угрожали детям, включая его сына, в кафе фастфуда на Воздвиженке. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Позже в своем заявлении мужчина сообщил, что его сын в компании друзей пришел в кафе, но охранник попросил их уйти. Когда они отказались, к ним подошли неизвестные, стали угрожать и ударили одного ребенка.

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