Полиция проверяет информацию об избиении ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Неизвестные угрожали детям и ударили одного ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что неизвестные угрожали детям, включая его сына, в кафе фастфуда на Воздвиженке. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Позже в своем заявлении мужчина сообщил, что его сын в компании друзей пришел в кафе, но охранник попросил их уйти. Когда они отказались, к ним подошли неизвестные, стали угрожать и ударили одного ребенка.