Дело возбудили после гибели мужчины при обрушении склада на юге Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после гибели мужчины при обрушении крыши склада на юге Москвы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказала она.

На месте ЧП работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек. В здании расположена транспортная компания. По предварительным данным, кровля не выдержала большого количества выпавшего снега.

Свою проверку по факту происшествия проводит столичная прокуратура. На месте работает и.о. заместителя Нагатинского межрайонного прокурора. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе об обеспечении безопасной эксплуатации объекта и охране труда.

В субботу аналогичное происшествие произошло в Новой Москве. Из-за снега обрушилась кровля ангара, в котором находились семь человек. Один из них погиб, двое были спасены, четверо выбрались из-под завалов самостоятельно.