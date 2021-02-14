В Петербурге задержали водителя, который намеренно сбил полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который намеренно сбил на машине BMW участкового и провез его на капоте. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в воскресенье в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент, по данным главка, произошел на проспекте Энгельса после того, как наряд полиции приехал на вызов по сообщению о конфликте. "Предполагаемый участник событий, когда подъехали полицейские, сел в автомобиль BMW. Участковый уполномоченный полиции подошел к автомобилю и начал представляться водителю, однако тот начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки. Проехав около 100 м с находящимся на капоте сотрудником полиции, водитель остановился", - говорится в сообщении.

После этого водитель был задержан. По данным ведомства, им оказался иностранец, который находится в России без регистрации.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, против мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему уже предъявлено обвинение. В СК также отметили, что задержанный ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.