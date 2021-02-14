Трех жителей Костромы задержали по подозрению в убийстве и расчленении мужчины

ТАСС, 14 февраля. Уголовное дело возбудили в Костроме после обнаружения в квартире одного из домов расчлененного тела мужчины. По подозрению в совершении преступления задержаны три местных жителя. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин, с ними проводятся следственные действия", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения поступило в правоохранительные органы 13 февраля. "Проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", - отметили в пресс-службе.