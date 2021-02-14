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СМИ: на юго-западе Китая полностью сгорела деревня народности ва

По данным портала Tencent, могут быть жертвы

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Традиционное поселение небольшой народности ва в провинции Юньнань на юго-западе Китая полностью сгорело в воскресенье в результате пожара. Как сообщает информационный портал Tencent со ссылкой на местные власти, могут быть жертвы.

По данным портала, инцидент произошел в деревне Вэндин на территории Цанъюань-Ваского автономного уезда. Пожар начался примерно в 17:40 по местному времени (12:40 мск) и, как утверждается, уже локализован.

На видео, распространенном местными СМИ, заметно, что огонь уничтожил множество крытых соломой хижин. На месте работают пожарные и полиция. Причины возгорания уточняются, ведется следствие.

Основную часть дохода жителей поселения обеспечивают туристы. Они приезжают посмотреть на "уклад первобытного общества".

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