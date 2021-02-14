Пожар в хостеле в центре Москвы распространился на второй этаж

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Огонь в хостеле в центре Москвы распространился на второй этаж, ранг пожара повышен, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Загорелось здание на Мясницкой улице, изначально горел первый этаж, в МЧС сообщали о ликвидации открытого горения.

"Огонь перешел частично на второй этаж. Ранг пожара повышен до второго (из пяти возможных). Площадь возгорания - 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о площади пожара. "Здание старой постройки, огонь быстро распространяется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что из здания эвакуировано 40 человек до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

В Telegram-канале департамента транспорта столицы сообщили, что движение на улице Мясницкой полностью перекрыто из-за пожара.

"Произошло возгорание в жилом доме. Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто. Затруднение движения - 0,4 км", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (21:22 мск) - добавлены подробности 6-7 абзацах.