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В Петербурге произошел пожар в автосервисе, расположенном на территории бывшей мануфактуры

Информация о пострадавших не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Автосервис загорелся на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге. Площадь пожара - 150 кв. м, сообщили журналистам в главке МЧС по городу.

"Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, д. 134. Территория бывшего предприятия "Красный треугольник". Пожар, горение обстановки в здании размерами в плане 30 на 50 м. Локализация горения на площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что сведения о погибших и пострадавших в результате ЧП не поступали.

Горящее здание расположено на территории "Красного треугольника" - одной из старейших петербургских мануфактур, специализирующейся на производстве изделий из резины. Комплекс зданий является памятником градостроительства и архитектуры, сейчас там расположены различные офисы и производства.

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