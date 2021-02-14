Пожар в хостеле в центре Москвы локализовали

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пожар в хостеле в центре Москвы локализован, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар был локализован, тушение продолжается", - сказал собеседник агентства.

В здании на Мясницкой улице, где произошел пожар, ранее обрушилась кровля.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили локализацию пожара в здании на Мясницкой улице. "Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей. 21:40 пожар локализован на площади 500 кв. м", - сказали в МЧС.

Пожар возник в двухэтажном здании старой постройки, изначально горел первый этаж, в МЧС сообщали о ликвидации открытого горения. Позже огонь перешел на второй этаж, пожару присваивался повышенный ранг сложности. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. По данным администрации хостела, как информировал источник ТАСС, в здании могло находиться 55 постояльцев и двое сотрудников. По сведениям МЧС, эвакуировались 40 человек.

По факту пожара столичная прокуратура начала проверку.

В новость внесены изменения (22:04 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.