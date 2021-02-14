Пожар в хостеле в центре Москвы потушили

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в хостеле в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Благодаря слаженной работе пожарных, в 21:40 мск пожар был локализован и в 22:07 мск пожар был полностью ликвидирован", - сказали в главке.

Постоялец хостела Эдуард рассказал корреспонденту ТАСС, что сгорели его документы и все вещи. По его словам, в хостеле жили в основном вахтовики. Он сам снимал койко-место за 320 рублей в сутки.

Пожар возник в двухэтажном здании старой постройки на Мясницкой улице вечером в воскресенье, изначально горел первый этаж, в МЧС сообщали о ликвидации открытого горения. Позже огонь перешел на второй этаж, пожару присваивался повышенный ранг сложности. Его площадь составила 500 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала. По данным администрации хостела, как информировал источник ТАСС, в здании могли находиться 55 постояльцев и двое сотрудников. По сведениям МЧС, эвакуировались 40 человек.

По факту пожара столичная прокуратура начала проверку.