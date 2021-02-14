Неисправность проводки могла стать причиной пожара в хостеле в центре Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Неисправная проводка, по предварительным данным, привела к пожару в хостеле в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание или другая неисправность электропроводки", - сказал собеседник агентства.

Постояльцы хостела рассказали корреспонденту ТАСС, что возгорание возникло у входа в здание. Они пытались потушить его. Сигнализации не было слышно.

Пожар возник в двухэтажном здании старой постройки на Мясницкой улице вечером в воскресенье, изначально горел первый этаж, в МЧС сообщали о ликвидации открытого горения. Позже огонь перешел на второй этаж, пожару присваивался повышенный ранг сложности. Его площадь составила 500 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала. По данным администрации хостела, как сообщил источник ТАСС, в здании могли находиться 55 постояльцев и двое сотрудников. По сведениям МЧС, все люди покинули здание. По факту пожара столичная прокуратура начала проверку.