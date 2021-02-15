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В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

Как отмечает газета Prensa Libre, потоки лавы достигают до 1,5 км в длину

ГАВАНА, 15 февраля. /ТАСС/. Спасательные службы Гватемалы сообщили в воскресенье о начале извержения вулкана Фуэго, расположенного в 50 км от города Гватемала - столицы республики. Об этом сообщает местная газета Prensa Libre.

Отмечается, что потоки лавы достигают до 1,5 км в длину, над вулканом виден столб пепла, который рассеивается на расстояние около 5 км. Об эвакуации граждан пока не сообщается.

Последнее крупное извержение вулкана Фуэго произошло 3 июня 2018 года, погибли более 200 человек.

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