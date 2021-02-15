В Приморье арестовали третьего подозреваемого в нападении на полицию в ходе акции в январе

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Третий подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции во Владивостоке 23 января арестован, сообщил ТАСС в понедельник представитель СУ СК РФ по Приморскому краю.

В конце января было возбуждено несколько уголовных дел из-за нападения на сотрудников органов внутренних дел во время несанкционированной акции в центре Владивостока. Двое подозреваемых были задержаны ранее.

"Третий подозреваемый арестован на два месяца", - сообщил собеседник, добавив, что остальные подозреваемые были арестованы ранее.

В пятницу пресс-служба УМВД по Приморскому краю сообщила, что полиция задержала третьего подозреваемого, уточнив, что 46-летний житель Владивостока на протяжении двух недель скрывался от органов следствия, меняя место жительства. Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, российское законодательство предусматривает ответственность по этой статье в виде лишения свободы на срок до 5 лет.