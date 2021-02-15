В Новосибирске и Томске задержали группу, финансировавшую террористов

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали гражданина РФ и гражданина одной из стран ближнего зарубежья в рамках уголовного дела о финансировании запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности", - говорится в сообщении.