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В Новосибирске и Томске задержали группу, финансировавшую террористов

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали гражданина РФ и гражданина одной из стран ближнего зарубежья в рамках уголовного дела о финансировании запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности", - говорится в сообщении.

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РоссияНовосибирская областьТомская область
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