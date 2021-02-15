ФСБ пресекла незаконное оформление мигрантов в Московской области и Забайкалье

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Забайкальском крае и Московской области пресекли работу преступной группы, которая за деньги оформляла поддельные документы для незаконных мигрантов в России, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"Участники преступной группы (порядка 10 человек) за денежное вознаграждение занимались массовым изготовлением и сбытом поддельных документов, бланков и печатей, которые использовались для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории Московской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступная группа в итоге оформила документы для более чем тысячи мигрантов и заработала не менее 2 млн рублей. Все участники группы задержаны, следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Статья предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.