Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Осужденный обнаружен мертвым в колонии в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

"Был найден мужчина без признаков жизни, проводится проверка, этим занимается Следственный комитет. <...> Это произошло в исправительной колонии № 27", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ряда СМИ, найденный мертвым мужчина был осужден по статье о терроризме за участие в терактах в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в Москве в 1999 году. ТАСС не обладает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства осужденного. "В медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего. Проводится расследование.

Исправительная колония № 27 находится в поселке Волчанец, режим содержания спецконтингента - строгий. Там ведутся подсобное хозяйство, деревообработка, металлообработка, производство стройматериалов, авторемонт, изготовление моющих средств, полимерных гранул, животноводство, растениеводство.

В новость были внесены изменения (09:38 мск) - добавлен комментарий СК РФ.