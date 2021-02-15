Тела ребенка и мужчины обнаружили под окнами дома в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тела ребенка под окнами жилого дома на юго-западе столицы. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры города.

Поздно вечером 14 февраля под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского обнаружены тела пятилетней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. "В ходе проверки, проведение которой поручено Гагаринской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.