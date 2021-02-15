В Подмосковье загорелся автосервис

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Здание автосервиса горит в поселке Томилино на площади почти 400 кв. метров. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"[Поступила] информация о пожаре на улице Никитина, дом 31. Площадь горения - 375 кв. метров. В 08:26 пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что эвакуация не проводилась. Данных о пострадавших не поступало. К тушению привлечено 38 человек и 11 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что внутри горящего автосервиса находятся трансформатор и баллоны с газом.