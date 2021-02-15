В Самарской области обрушилась конструкция частного жилого дома

САМАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Конструкции дома обрушились после разгерметизация газового баллона в Самарской области, из-за чего пострадала женщина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 08:49 15 февраля поступило сообщение об обрушении конструкций жилого одноэтажного частного дома в результате разгерметизации газового баллона по адресу: муниципальный район Безенчукский, населенный пункт Безенчук, улица Комсомольская, 67. Дом не газифицирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

После разгерметизации произошло горение на площади 1 кв. м, обрушились кровля и стены площадью 30 кв. м. В результате происшествия погибших нет, пострадала женщина 1956 года рождения, которая была извлечена из под завалов пожарно-спасательными подразделениями областной противопожарной службы, сообщили в региональном МЧС. Пострадавшую госпитализировали.

К месту происшествия направлена оперативная группа областного МЧС. На месте ЧП работали 29 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС - шесть человек и четыре единицы техники.