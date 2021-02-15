Из ювелирного магазина в Москве украли кольцо и серьги за 1,5 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Неизвестные в медицинских масках украли из ювелирного магазина, расположенного в ТЦ "Афимолл Сити", кольцо и серьги за 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о краже из одного из ювелирных магазинов, расположенном в торговом центре "Афимолл Сити". Установлено, что в магазин около 20:00 мск зашли двое мужчин в медицинских масках и кепках, отвлекли внимание продавцов, после чего один из них открыл стеллаж с ювелирными изделиями и похитил кольцо и серьги примерной стоимостью 1,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Полиция ведет розыск неизвестных, проводится проверка.