Милиция проверяет сообщение о минировании Минского завода шестерен

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выехали к Минскому заводу шестерен в связи с поступившим сообщением о минировании предприятия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"На место [к Минскому заводу шестерен] выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа", - отмечается в сообщении минской милиции.

В ГУВД проинформировали, что сообщение о минировании завода поступило ночью на электронную почту предприятия. Утром сотрудники завода передали указанную информацию в милицию.

По данным ГУВД, в течение минувшей неделе сотрудники правоохранительных органов проверили в Минске около 20 объектов в связи с поступлением сообщений о минировании. Во всех случаях сообщения оказались ложными, по их факту возбуждены уголовные дела.